18jährige nutzen Kulturpass vor allem für Bücher und Kino

Ludwigslust: Der Buchhandel profitiert bisher am stärksten vom Kulturpass für 18jährige. Wie die zuständige Staatsministerin Roth am Abend bei der Verleihung der Kinoprogrammpreise in Ludwigslust erklärte, wurden über den Kulturpass bislang fast 200.000 Bücher gekauft. Auf Platz 2 liegen demnach Kinobesuche. Sie machen rund 14 Prozent aller Umsätze über das Guthaben aus. Der Kulturpass soll 18jährigen nach der Corona-Pandemie kulturelle Erlebnisse finanziell erleichtern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 04:00 Uhr