188. Oktoberfest hat begonnen

München: Bei wolkenlosem Himmel und strahlendem Sonnenschein hat das 188. Oktoberfest begonnen. Mit zwei Schlägen zapfte Oberbürgermeister Reiter um Punkt 12 Uhr das erste Fass Bier an und eröffnete die Wiesn mit dem traditionellen Ruf "Ozapft is". Die erste Maß Bier reichte er Bayerns Ministerpräsident Söder, um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Er glaube, dass es das seit Jahren fröhlichste Oktoberfest werden könne, sagte Reiter. Der Wunsch der Menschen zu feiern, sei groß. Erstmals gibt es auf dem Volksfest vier Wasserspender mit kostenlosem Trinkwasser. Der Durchschnittspreis für den Liter Tafelwasser in den Bierzelten liegt bei knapp über 10 Euro. Die Maß Bier kostet zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 18:00 Uhr