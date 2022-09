187. Oktoberfest wird nach zwei Jahren Corona-Pause eröffnet

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München Nach zwei Absagen wegen Corona startet am Mittag wieder das Oktoberfest. Oberbürgermeister Reiter wird die 187. Wiesn mit dem Fassanstich eröffnen, die erste Maß Bier geht an Ministerpräsident Söder. Trotz der weiter anhaltenden Pandemie findet das Oktoberfest ohne Auflagen statt. Das Fest dauert in diesem Jahr etwas länger: Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist der letzte Wiesn-Tag.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 17.09.2022 05:00 Uhr