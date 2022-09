187. Oktoberfest in München beginnt

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause beginnt in der Landeshauptstadt das Oktoberfest. Um 12 Uhr wird Münchens Oberbürgermeister Reiter das erste Fass Wiesn-Bier anzapfen. Die Maß kostet in diesem Jahr bis zu 13,80 Euro. Um Energie zu sparen, verzichten die Wiesn-Wirte auf Heizpilze. Spezielle Corona-Regeln gibt es nicht. Es wird zu freiwilligen Tests vor dem Oktoberfest-Besuch geraten. Das Gelände ist auch in diesem Jahr umzäunt. Große Taschen und Rucksäcke sind nicht erlaubt. Das Fest dauert diesmal etwas länger: Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist der letzte Wiesn-Tag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2022 06:15 Uhr