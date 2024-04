1860 München und Regensburg spielen 1:1 - Leverkusen steht vor Meisterschaft

Regensburg: Die Fußballmannschften von Jahn Regensburg und dem TSV 1860 München haben sich in der dritten Liga 1:1 getrennt. Regensburg bleibt in der Tabelle auf Rang zwei und damit auf einem Aufstiegsplatz. In der 2. Liga hat der FC St Pauli die Tabellenführung nach einer 3:4-Heimniederlage gegen Aufsteiger Elversberg an Holstein Kiel verloren. Außerdem spielten Magdeburg und der HSV 2:2, Braunschweig und Hannover trennten sich 0:0. Und in der Bundesliga kann Bayer Leverkusen am Abend die Deutsche Meisterschaft mit einem Heimsieg gegen Werder Bremen perfekt machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 16:00 Uhr