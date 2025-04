1860 München trauert um Ex-Trainer Werner Lorant

Wasserburg: Der deutsche Fußball trauert um den verstorbenen Trainer Werner Lorant. Vom heutigen Drittligisten 1860 München hieß es, unter Lorants Führung habe der Verein in den 90ern unvergessliche Jahre erlebt: Den Aufstieg in die Bundesliga, leidenschaftliche Auftritte auf dem Platz und Siege gegen den FC Bayern. Von dort kam ebenfalls eine Beileidsbekundung: Die Derbys im Münchner Olympiastadion seien unvergessen. Lorants früherer Verein Rot-Weiss Essen schrieb, man sei in Gedanken bei dessen Familie. Beim Spiel der zwei Drittligisten Essen und 1860 Anfang Mai soll es eine Schweigeminute geben. Lorant war heute in einem Krankenhaus in Wasserburg gestorben. Er wurde 76 Jahre alt. Nach seiner Zeit bei den Münchner Löwen hatte er noch Vereine in der Türkei, China und weiteren Ländern trainiert.

