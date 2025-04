1860-Kult-Trainer Werner Lorant ist tot

München: Der langjährige Trainer der Fußballer des TSV 1860 München, Werner Lorant, ist tot. Wie der Verein mitteilte, ist Lorant heute im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Wasserburg gestorben. Lorant übernahm die Löwen 1992 in der dritten Liga und führte den Verein zurück in die Bundesliga. Im Jahr 2000 wurde 1860 unter seiner Regie Tabellenvierter und scheiterte in der Champions League-Qualifikation an Leeds United. Nach dem Ende des Engagement in München im Jahr 2001 folgten für Lorant unter anderem noch Stationen auf Zypern sowie in der Türkei, in China und in Österreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 16:00 Uhr