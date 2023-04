185 Klagen wegen Impfschäden sind derzeit anhängig

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Bewölkt und gebietswiese Regen, Höchstwerte 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst bewölkt und gebietsweise, an den Alpen teils länger anhaltend Regen. Später teils sonnige Abschnitte und nur einzelne Schauer. Dabei windig. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 4 Grad. Morgen und am Donnerstag meist bewölkt und zeitweise Regen. Am Freitag teils sonnig, teils bewölkt und einzelne Schauer und windig. Höchstwerte morgen 10 bis 16, in den folgenden Tagen 6 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2023 06:00 Uhr