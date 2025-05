1.800 Kinder gelten bundesweit als vermisst

Wiesbaden: In Deutschland sind etwa 1.800 Kinder als vermisst gemeldet. Das zeigen Zahlen des Bundeskriminalamtes, die die Behörde anlässlich des Tags der vermissten Kinder am Sonntag mitgeteilt hat. In Bayern sind es 170 Kinder. Eine Sprecherin sagte, bei vermissten Kindern handele es sich meist um Kindesentziehungen, Dauerausreißer oder unbegleitete Flüchtlinge. Nur selten geht es demnach um einen Unglücksfall oder eine schwere Straftat. Die meisten vermissten Kinder tauchen schnell wieder auf. Drei Prozent von ihnen werden allerdings länger als ein Jahr vermisst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2025 08:00 Uhr