18 Verletzte bei Unfällen wegen Schneematsch auf A8

Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt bei maximal -2 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Alpenraum scheint teils länger die Sonne, sonst ist es meist bewölkt. Minus 2 bis plus 3 Grad. In der Nacht im Süden länger klar, sonst einige Wolken. Tiefstwerte um minus 5 Grad. Morgen vor allem im Süden zeitweise sonnig. Am Montag bewölkt mit Schnee und Schneeregen. So bleibt's am Dienstag auch in Franken - im Rest Bayerns Sonne und Wolken. Tageshöchstwerte minus 1 bis plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2020 07:00 Uhr