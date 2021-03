18 Tiere in Dammwild-Gehege in Betzenstein gerissen

Nachrichtenarchiv - 03.03.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Betzenstein: Im Landkreis Bayreuth hat es möglicherweise einen weiteren Angriff von Wölfen gegeben. Nach Angaben der Polizei und des Landesamts für Umwelt sind in der vergangenen Nacht in einem Wildgehege in Betzenstein 18 Tiere gerissen worden. Ob das Damwild tatsächlich einem Wolf zum Opfer gefallen ist, stehe noch nicht fest. Erst vergangenen Samstag waren in einem anderen Wildgehege bei Betzenstein drei Rothirsche und vier Wildschafe tot aufgefunden worden. Spuren wiesen auf einen Wolfsangriff hin. Auch hier steht das Ergebnis einer genetischen Untersuchung noch aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2021 11:00 Uhr