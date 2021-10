18 Russen sterben an gepantschtem Schnaps

Nachrichtenarchiv - 17.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jekaterinburg: In Russland sind erneut mehrere Menschen ums Leben gekommen, nachdem sie gepanschten Alkohol getrunken haben. Wie die Ermittler mitteilten, starben in der Stadt Jekaterinburg am Ural mindestens 18 Menschen. Zwei Tatverdächtige wurden demnach festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in den vergangenen Tagen giftiges Methanol auf einem Markt verkauft zu haben. Erst Anfang des Monats waren im Süden Russlands 35 Menschen ums Leben gekommen, weil sie gepanschten Alkohol getrunken hatten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.10.2021 04:00 Uhr