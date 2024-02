18 Nato-Staaten erreichen 2024 Zwei-Prozent-Ziel

Brüssel: Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten sind zu einem zweitägigen Treffen zusammengekommen. Zum Auftakt berichtete Generalsekretär Stoltenberg davon, dass sich die Rüstungsausgaben der Bündnis-Staaten mittlerweile auf insgesamt 380 Milliarden Dollar summieren. 18 der 31 Mitgliedsstaaten werden laut Stoltenberg in diesem Jahr das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel erreichen. Das bedeutet, dass zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts eines Landes in die Verteidigung fließt - eine Marke, die die NATO schon vor mehreren Jahren gesetzt hatte. Bei dem Treffen in Brüssel geht es vor allem um den Krieg in der Ukraine und den Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses.

