18-Jähriger wird wegen Mordes an Blumenhändlerin verurteilt

Coburg: Das Landgericht hat einen mittlerweile 18-Jährigen wegen Mordes an einer Blumenhändlerin zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er die Verkäuferin im März vergangenen Jahres in einem Blumenladen in Lichtenfels ermordet hatte. Nach der Tat habe er sich Geld aus der Kasse genommen, um damit einen Angelkurs zu bezahlen. Die Richter waren überzeugt, dass der damals 17-Jährige mit Tötungsabsicht handelte, weshalb die Jugendkammer ihn wegen Mordes verurteilte. Die Höchststrafe wären nach Jugendstrafrecht zehn Jahre gewesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.01.2024 09:45 Uhr