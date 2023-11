18-jähriger wegen Anschlagsplanungen in Hessen festgenommen

Wiesbaden: In Hessen ist ein 18jähriger Rechtsextremist wegen Anschlagsplanungen in Untersuchungshaft genommen worden. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Frankfurt bescheinigten dem jungen Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg eine gefestigte antisemitische und rechtsextremistische Einstellung. Er habe mehrfach in einschlägigen Foren gedroht, für seine politischen Ziele Menschen töten zu wollen. Die Ermittler waren dem 18jährigen demnach schon seit Monaten auf der Spur. Vergangenen Mittwoch wurde seine Wohnung durchsucht. Dabei fand die Polizei unter anderem Waffen und Munition. Einen Tag später erließ ein Jugendrichter Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 12:00 Uhr