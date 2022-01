18-Jähriger stellt sich nach Tod eines Ehepaars in Oberfranken

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mistelbach: Ein 18-jähriger hat in der vergangenen Nacht offenbar ein Ehepaar in dessen Haus im Landkreis Bayreuth getötet. Der Jugendliche stellte sich der Polizei am frühen Morgen und wurde festgenommen. Er soll das Paar erstochen haben. Motiv und Hintergründe sind unklar, auch in welchem Verhältnis der mutmaßliche Täter zu dem Paar steht. Nachbarn in Mistelbach hatten kurz nach Mitternacht Hilferufe gehört und den Notruf gewählt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 14:00 Uhr