18-Jähriger gesteht Bluttat von Mistelbach

SPD nennt Zeitplan für Entscheidung über Impfpflicht

Berlin: Die SPD will Ende Januar einen konkreten Vorschlag für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland machen. Nach der ersten Debatte im Bundestag, die in zwei Wochen stattfinden soll, würden Abgeordnete der SPD Eckpunkte für einen Gesetzentwurf vorlegen, kündigte Fraktionschef Mützenich an. Dies wäre die Grundlage für einen Gruppenantrag zusammen mit Parlamentariern anderer Fraktionen. Die Entscheidung im Bundestag sollte bis Ende März getroffen werden, empfahl Mützenich. Bundeskanzler Scholz war in den vergangenen Wochen zunehmend unter Druck geraten. Die Union hatte ihm in der Debatte Führungsschwäche vorgeworfen und einen Zeitplan verlangt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.01.2022 21:45 Uhr