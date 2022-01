18-Jähriger erschießt in Heidelberger Uni junge Frau und verletzt weitere Studenten

Das Wetter: Morgen teils sonnig, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht in den Alpen sternenklar. Sonst teils klar, teils bewölkt oder neblig. Tiefstwerte 0 bis -7 Grad. In den nächsten Tagen unterschiedlich bewölkt. Längerer Sonnenschein vor allem in Alpennähe, morgen auch in Teilen Frankens. Am Donnerstag gebietsweise Schnee oder Regen. Tageshöchstwerte 1 bis 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2022 18:00 Uhr