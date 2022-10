174 Tote nach Massenpanik in indonesischem Fußball-Stadion

Lambrecht verspricht Kiew mehrere Luftabwehrsysteme

Odessa: Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat der Ukraine Waffen zur Luftverteidigung zugesagt. Während eines Besuchs in Odessa am Schwarzen Meer erklärte sie in einem Interview mit den Tagesthemen, sie habe live erlebt, wie sehr die Ukraine darunter leide, dass die Bevölkerung mit Raketen oder Drohnen gequält werde. Gestern Nachmittag musste Lambrecht selbst wegen eines Luftalarms zeitweise in einen Bunker. Bei einem Treffen mit ihrem ukranischen Kollegen Resnikow versprach Lambrecht, in wenigen Tagen das hochmoderne Luftabwehrsystem Iris-T SLM zu liefern. Deutschland will zunächst vier der jeweils 140 Millionen Euro teuren Systeme dieses Typs zur Verfügung stellen. Die Finanzierung von drei weiteren sei gesichert, heißt es. Ein System besteht aus vier Fahrzeugen - einem Feuerleitgerät und drei Raketenwerfern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2022 08:00 Uhr