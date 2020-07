174 Erntehelfer in Niederbayern sind Corona-infiziert

Verdächtiger legt nach Brand in Kathedrale von Nantes Geständnis ab

Nantes: Eine Woche nach dem Brand in der Kathedrale der westfranzösischen Stadt hat ein ehrenamtlicher Gemeindemitarbeiter die Tat gestanden. Dem zuständigen Staatsanwalt zufolge hat der Mann zugegeben, an der großen Orgel und an zwei weiteren Stellen im Gotteshaus Feuer gelegt zu haben. Über das Motiv des Mannes aus Ruanda wurde nichts bekannt. Er war kurz nach dem Brand am vergangenen Samstag festgenommen, tags darauf aber wieder freigelassen worden. Im Falle einer Verurteilung droht ihm laut Staatsanwaltschaft zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 150.000 Euro. Bei dem Feuer brannte die große Orgel der Kathedrale vollständig ab.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.07.2020 11:00 Uhr