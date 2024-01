170.000 Haushalte in Irland wegen Sturm Isha ohne Strom

Dublin: Wegen des Sturms "Isha" ist in Irland in mindestens 170.000 Haushalten, landwirtschaftlichen Betrieben und Unternehmen der Strom ausgefallen. Das teilte der Energieversorger ESB mit. Probleme gab es auch beim Verkehr: Rund 150 Flüge wurden gestrichen. Im Zug- und Busverkehr kam es zu Behinderungen, da zahlreiche Bäume auf Straßen und Gleise gestürzt sind. Die Behörden riefen die Menschen außerdem auf, sich wegen des starken Wellengangs von der Küste fernzuhalten. Bis heute Abend gilt in mehreren irischen Regionen eine Warnung wegen starker Winde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 09:00 Uhr