17 Verletzte bei Explosion in Eschweiler

Eschweiler: Bei einer gewaltigen Explosion in einem vierstöckigen Wohn- und Geschäftshaus in der Nähe von Aachen sind mindestens 17 Personen verletzt worden. Laut Polizei besteht für einen wenige Wochen alten Säugling und einen weiteren Verletzten Lebensgefahr. Durch die Wucht der Detonation gingen im Umkreis des Hauses in Eschweiler sämtliche Fensterscheiben zu Bruch. Die Feuerwehr war in der Nacht viele Stunden mit einem Großaufgebot im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen, auch ein Fremdverschulden wird bislang nicht ausgeschlossen.

