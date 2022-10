17 Tote bei neuen Raketenangriffen in Saporischschja

Haseloff fordert klare Haltung gegen Antisemitismus

Halle an der Saale: Drei Jahre nach dem rechtsextremen Anschlag auf eine Synagoge in der Stadt haben Vertreter der jüdischen Gemeinde, Politiker und Mitglieder von verschiedenen Organisationen an die Tat erinnert. Nach einem Gottesdienst in der Marktkirche läuteten um 12.03 Uhr die Kirchenglocken. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Rechtsterrorist Stephan B. am 9. Oktober 2019 mit dem Attentat begonnen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff forderte eine eindeutige und klare Haltung gegen Antisemitismus und Rassismus in Deutschland. Allen Menschen stehe das gleiche Recht auf Achtung und Würde zu, so der CDU-Politiker bei der Gedenkveranstaltung. Bundesinnenministerin Faeser twitterte, nichts könne die Tat ungeschehen machen. Man werde aber Lehren daraus ziehen. Ziel sei es, dass Jüdinnen und Juden sicher und angstfrei in Deutschland leben können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2022 13:30 Uhr