1,7 Millionen Menschen sind zur Kommunalwahl in Thüringen aufgerufen

Erfurt: In Thüringen sind heute rund 1,7 Millionen Menschen aufgerufen, neue Landräte, Bürgermeister und Gemeindeparlamente zu wählen. Die Kommunalwahlen gelten als erster Stimmungstest für die weiteren Abstimmungen in diesem Jahr. So stellt sich etwa die Frage, ob die CDU ihre Stellung als dominierende Kommunalpartei behaupten kann. Der Städte- und Gemeindebund hat davor gewarnt, Kommunalwahlen zu Abstimmungen über internationale Themen wie Krieg oder Migration umzudeuten. Es müsse klar sein, dass es hierbei nicht um Bundes- oder internationale Politik gehe, sagte Hauptgeschäftsführer Berghegger den Funke-Zeitungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 10:00 Uhr