17 Menschen sterben bei Überflutungen in der Türkei

Nachrichtenarchiv - 12.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Im Norden der Türkei hat es nach Starkregen Erdrutsche und Überflutungen mit zahlreichen Todesopfern gegeben. Wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte, starben mindestens 17 Menschen, als in Regionen am Schwarzen Meer Häuser, Brücken und Autos von Wasser und Schlammmassen mitgerissen wurden. Mehr als 1000 Rettungskräfte sind im Einsatz. Sie berichten, dass das Wasser teilweise bis zu vier Meter hoch stand und ein mehr als 240 Kilometer langer Landstrich betroffen ist. Während der Norden der Türkei mit Überschwemmungen kämpfte, bemühten sich Feuerwehrleute im Südwesten der Türkei weiter darum, einen Waldbrand in der Provinz Mugla zu löschen. In mehr als 200 Feuern waren seit Ende Juli mindestens acht Menschen und unzählige Tiere getötet worden. Tausende Menschen mussten fliehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2021 23:00 Uhr