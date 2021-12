17-Jähriger stirbt in München nach Angriff durch Unbekannte

Nachrichtenarchiv - 11.12.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt ist ein 17-Jähriger von Unbekannten angegriffen worden und am frühen Morgen im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei hielt sich der junge Mann mit zwei Begleitern in einem Hinterhof am Rosenheimer Platz auf, wo ihn zwei ebenfalls junge Männer in ein Handgemenge verwickelten, woraufhin er zusammenbrach. Nach Augenzeugenberichten soll einer der Angreifer einen spitzen Gegenstand benutzt haben. Im Krankenhaus erlag der 17-Jährige seinen Stichverletzungen. An der Fahndung nach den beiden Verdächtigen beteiligten sich zehn Streifen der bayerischen sowie die Bundespolizei. Die Polizei bittet um Hinweise.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2021 15:00 Uhr