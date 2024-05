17-Jähriger stellt sich nach Attacke auf SPD-Politiker in Dresden

Dresden: Nach dem Angriff auf den sächsischen SPD-Politiker Ecke hat sich ein Jugendlicher gestellt. Nach Angaben der Ermittler kam der 17-jährige Deutsche in der Nacht auf ein Revier und erklärte, dass er der Täter sei. Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz wegen des Angriffs auf den Spitzenkandidaten der sächsischen SPD für die Europawahl. Der wurde am Freitagabend von vier Täter krankenhausreif geschlagen und muss operiert werden. Es war in den vergangenen Tagen nicht die einzige Attacke auf Politiker. So wurde im niedersächsischen Nordhorn gestern ein AfD-Landtagsabgeordneter an einem Infostand geschlagen, wie die Polizei mitteilte. Übermorgen beraten die Innenminister von Bund und Ländern über Konsequenzen. Der Städtetag will härtere Strafen für solche Attacken, wie Präsident Lewe im Gespräch mit der "Rheinischen Post" deutlich machte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 17:00 Uhr