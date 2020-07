17-Jähriger bekommt wegen versuchten Lehrermords Haftstrafe

Dortmund: Wegen versuchten Mordes an einem Lehrer in Dortmund muss der 17-jährige Hauptangeklagte in Haft. Das genaue Strafmaß teilte das Landgericht Dortmund noch nicht mit. Wie ein Gerichtssprecher sagte, kann die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Angeklagt waren auch zwei Komplizen: Ein 18-Jähriger muss wegen Beihilfe zum versuchten Mord für mehrere Wochen in Jugendarrest. Ein 19-Jähriger wurde dagegen freigesprochen: Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich noch rechtzeitig vom Tatplan gelöst hatte. Dem Trio war vorgeworfen worden, ihren Lehrer vor gut einem Jahr in einen Hinterhalt gelockt zu haben, um ihn dort mit einem Hammer zu erschlagen. Der Lehrer war jedoch misstrauisch geworden; der Plan scheiterte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2020 14:00 Uhr