165 Schulen in Deutschland sind wegen Corona geschlossen

Berlin: In Deutschland sind wegen der Corona-Pandemie momentan mindestens 165 Schulen komplett geschlossen. Das hat eine Umfrage der "Welt am Sonntag" unter den 16 Kultusministerien ergeben. Mit 135 liegt demnach Bayern an der Spitze - vor Beginn der Herbstferien. In Hessen findet in sechs Schulen wegen der Corona-Pandemie kein Präsenzunterricht statt, in Mecklenburg-Vorpommern sind vier Schulen geschlossen, in Schleswig-Holstein zwei. In etlichen anderen Bundesländern gibt es dagegen keine Komplettschließungen, wie etwa in Niedersachsen, Berlin, Hamburg und Bremen. Auch in diesen Ländern sind aber viele Schüler oder Klassenverbände in Quarantäne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2020 13:00 Uhr