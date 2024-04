160 Kilometer eingleisige Bahnstrecken in Bayern sollen verschwinden

München: In Bayern sollen 160 Kilometer eingleisige Bahnstrecken verschwinden. Damit soll das Bahnnetz im Freistaat deutlich verbessert werden, teilte das Bau- und Verkehrsministerium mit. Für den Neu- und Ausbau und die dafür erforderliche Finanzierung ist der Bund zuständig - Bayern will aber für einen Teil der Strecken in Vorleistung gehen. Dabei handelt es sich um zehn Schienenabschnitte. Für sieben davon hat die Planung für den Ausbau bereits begonnen. Die restlichen drei sollen laut Ministerium noch in diesem Jahr folgen. Eingleisige Strecken, die stark ausgelastet sind, gelten als Grund für Verspätungen.

