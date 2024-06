16 Menschen werden nach Brand eines Schülerwohnheims in Nürnberg gerettet

Nürnberg: Ein Zimmerbrand in einem Schülerwohnheim hat in der Nacht einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 16 Menschen mussten gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Laut Nürnberger Feuerwehr wurde niemand verletzt. Das Feuer selbst konnte schnell gelöscht werden. Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 09:00 Uhr