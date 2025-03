16 Menschen brechen auf zugefrorenem Eibsee ein - mehrere Verletzte

Garmisch-Partenkirchen: Auf dem Eibsee sind am Nachmittag mehrere Personen verunglückt. Sie wagten sich auf das Eis, 16 Menschen brachen nach Angaben des Roten Kreuzes ein. Eine Person musste laut der Integrierten Leitstelle Oberland reanimiert werden. Die übrigen Betroffenen konnten sich laut Polizei selbst aus dem See retten, müssen zum Teil aber ärztlich behandelt werden. Die Menschen waren trotz Temperaturen bis 18 Grad und strahlendem Sonnenschein auf dem teils zugefrorenen See unterwegs. Möglicherweise wollten sie ihn - trotz Warnungen - überqueren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2025 16:45 Uhr