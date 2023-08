16-Jährige holt Gold bei WM in rhythmischer Sportgymnastik

Zum Sport: Bei den Weltmeisterschaften in der rhythmischen Sportgymnastik in Valencia hat die deutsche Meisterin Darja Varfolomeev zweimal Gold geholt. Die 16-Jährige setzte sich sowohl mit dem Reifen als auch mit dem Ball durch. - Bei der Hockey-Europameisterschaft in Mönchengladbach sind nach den Frauen auch die Männer ins Halbfinale eingezogen - nach einem 4:1-Sieg gegen Frankreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 06:00 Uhr