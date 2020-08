16 Hafenmitarbeiter nach Explosionen in Beirut festgenommen

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Zwei Tage nach der Explosionskatastrophe in Beirut hat es die ersten Festnahmen gegeben. Nach Angaben der Militärstaatsanwaltschaft wurden 16 Hafen-Mitarbeiter in Gewahrsam genommen, es handelt sich unter anderem um Angestellte, die für die Wartung des explodierten Hangars verantwortlich gewesen sein sollen. Der französische Präsident Macron war heute in Beirut, um sich ein Bild der Lage zu machen. Er kündigte eine internationale Hilfskonferenz an. - Auch die EU fordert mehr Unterstützung für den Libanon. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel haben einen entsprechenden Brief an die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten geschrieben. Darin heißt es wörtlich: "Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, jetzt zu handeln, um die Folgen dieser Tragödie einzudämmen."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 22:00 Uhr