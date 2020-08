16 Festnahmen in Beirut wegen Explosionskatastrophe

Nachrichtenarchiv - 07.08.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Im Zusammenhang mit der verheerenden Explosion in Beirut sind 16 Hafenmitarbeiter festgenommen worden. Das teilte das zuständige Militärgericht mit. Die Verdächtigen sollen für die Wartungsarbeiten an dem Lagerhaus zuständig gewesen sein, in dem das hochexplosive Ammonium-Nitrat deponiert war. Bei dem Unglück sind mindestens 149 Menschen ums Leben gekommen, etwa 100 werden nach Angaben des Roten Kreuzes noch vermisst.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.08.2020 02:00 Uhr