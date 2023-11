155.000 Ausbildungsverträge wurden vergangenes Jahr vorzeitig beendet

Berlin: Im vergangenen Jahr sind gut 155.000 Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst worden. So viele wie noch nie. Das haben Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung ergeben. Das Institut wies jedoch darauf hin, dass es sich dabei nicht nur um Ausbildungsabbrüche handele. Viele Azubis wechselten lediglich Betrieb und Beruf, mindestens die Hälfte schlössen erneut einen Ausbildungsvertrag ab. Grund für die hohe Quote vorzeitig beendeter Verträge könnte laut Bundesinstitut die aus Sicht der Jugendlichen positive Lage am Ausbildungsmarkt sein. Bei auftretenden Problemen im Ausbildungsverhältnis würden Azubis eher einen Wechsel vornehmen, wenn sie wegen der günstigen Marktlage relativ einfach einen anderen Ausbildungsplatz finden können.

