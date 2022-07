150.000 Menschen feiern Berliner CSD

Nachrichtenarchiv - 23.07.2022 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Bundeshauptstadt haben mehrere zehntausend Menschen den Christopher Street Day gefeiert. Die Teilnehmenden zogen unter dem Motto "Vereint in Liebe - Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung" Richtung Brandenburger Tor. Unterstützung gab es vielfach für die von Russland angegriffene Ukraine: "Macht Liebe nicht Krieg", hieß es auf einem Plakat, auf einem Transparent wurde aber auch die Bewaffnung der Ukraine gefordert. Die Polizei zählte rund 150.000 Teilnehmer. Den Organisatoren zufolge haben sich 500.000 Menschen angemeldet. Gefeiert werden soll bis in die Nacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2022 22:45 Uhr