15.000 sehen DFB-Team bei öffentlichem Training zu

Jena: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Nachmittag vor 15.000 Zuschauern ihr erstes öffentliches Training im frisch bezogenen Trainingslager in Thüringen absolviert. Bundestrainer Nagelsmann kann bislang erst mit 15 Spielern arbeiten, die restlichen - vor allem die aus Leverkusen und Dortmund - stoßen erst später hinzu. Nagelsmann hat erläutert, wie die nächsten Tage ablaufen werden. Das Wichtigste sei Training, so der 36-Jährige, aber darüber hinaus gebe es noch weitere besondere Events. Morgen zum Beispiel werde im Rahmen eines Familienfestes gemeinsam gegrillt, am Mittwoch bekomme man Besuch von Bundespräsident Steinmeier und am Donnerstag gebe es einen Vortrag von Angehörigen des Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Dabei werde die Mannschaft demonstriert bekommen, wie eine perfekte Kommunikation abläuft und wie wichtig es ist, fehlerlos zu agieren und stets füreinander da zu sein. Dies, so Nagelsmann, lasse sich auch auf den Rasen übertragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 18:00 Uhr