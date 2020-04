15.000 Liter Bier als Spende für die Bundeswehr

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zeil am Main: Eine Brauerei will 15.000 Liter Bier an Organisationen spenden, die sich im Kampf gegen das Corona-Virus einsetzen. Ursprünglich hätte das Fassbier vernichtet werden sollen, da Anfang Juni das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft. Wie der Geschäftsführer der Brauerei Göller dem BR mitteilte, hatte sich dann ein Oberstleutnant der Bundeswehr gemeldet, der das Bier als Feierabendbier für Soldaten abkaufen wollte. Da sich die Bundeswehr gegen die Ausbreitung des Corona-Virus einsetzt, haben wir uns entschlossen, Fassbier zu spenden, so die Brauerei wörtlich. Falls sich weitere Organisationen melden, werde die Menge aufgeteilt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.04.2020 20:15 Uhr