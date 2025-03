1.500 Regensburger müssen wegen Fliegerbombe Zuhause verlassen

Polizei entschärft Fliegerbombe in Regensburg: Die 227 Kilo schwere Bombe wurde am Nachmittag im Osten der Stadt gefunden. Etwa 1.500 Personen müssen ihre Häuser verlassen. Während der Entschärfung wird auch die Autobahn A3 zwischen den Abfahrten Regensburg-Ost und Universität in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2025 17:30 Uhr