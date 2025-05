150 Unternehmen fordern EU zu ehrgeizigeren Klimazielen auf

Brüssel: Wirtschaftsvertreter rufen die EU zu ehrgeizigeren Klimazielen auf. In einem offenen Brief fordern rund 150 Unternehmen und Investoren, die Treibausgas-Emissionen bis 2040 um mindestens 90 Prozent zu reduzieren. Dies würde die Widerstandsfähigkeit der EU gegenüber Schocks, die Energiesicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, so die Unterzeichner, darunter zum Beispiel SAP, die Otto-Gruppe und die Allianz. Bislang strebt die EU an, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. Ein verbindliches Zwischenziel gibt es noch nicht.

