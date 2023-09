150 Passagiere von brennender Fähre nach Lampedusa gerettet

Rom: 150 Passagiere sind von einer brennenden Fähre auf dem Weg von der Mittelmeerinsel Lampedusa nach Sizilien gerettet worden. Wie die italienische Küstenwache mitteilte, waren 177 Menschen an Bord, unter ihnen 27 Besatzungsmitglieder. Bei den Passagieren handelte es sich um Migranten, die von der Insel weitergeleitet werden sollten. Auf der italienischen Insel Lampedusa landen zahlreiche Geflüchtete nach der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer, bevor sie von dort zu Aufnahmezentren andernorts in Italien gebracht werden. Die manövrierunfähige Fähre soll samt den Besatzungsmitgliedern in einen Hafen geschleppt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 12:00 Uhr