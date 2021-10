150 Kilo schwere Fliegerbombe in Geretsried entschärft

Militär hat offenbar Kontrolle im Sudan übernommen

New York: Im Sudan hat das Militär nach UN-Angaben die Kontrolle über die Hauptstadt Khartum übernommen. Der Flughafen und wichtige Brücken seien in der Hand der Streitkräfte, bestätigte der deutsche UN-Sonderbeauftragte für den Sudan, Perthes. In Karthum würden Barrikaden brennen, gelegentlich seien Schüsse zu hören, sagte Perthes, der sich in der Stadt aufhält. Am frühen Morgen hatte die Armee gegen die Übergangsregierung geputscht. Ministerpräsident Hamduk wurde an einen unbekannten Ort verschleppt. Das Auswärtige Amt in Berlin rief die deutschen Staatsbürger im Sudan auf, sich an einen sicheren Ort zu begeben und Menschenansammlungen zu meiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 22:00 Uhr