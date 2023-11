15 Verletzte bei Schulbusunfall im Landkreis Straubing-Bogen

Laberweinting: Bei einem Schulbus-Unfall im Landkreis Straubing-Bogen sind 15 Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war der Bus am frühen Nachmittag bei Laberweinting von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Es ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Busfahrer schwebt in Lebensgefahr. Die Schüler, die leicht verletzt wurden, konnten von ihren Eltern abgeholt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 23:00 Uhr