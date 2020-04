15 Staaten wollen Handelswege offenhalten

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland und 14 weitere Länder setzen sich dafür ein, dass internationale Handels- und Transportwege trotz der Corona-Krise offengehalten werden. Das teilte das Auswärtige Amt nach einer Telefonkonferenz mit, an der unter anderen Vertreter Italiens, Frankreichs, Großbritanniens, der Türkei, Kanadas und Mexikos teilgenommen hatten. Es gelte jetzt wesentliche Lieferketten und Flugverbindungen wiederherzustellen, so Staatsminister Annen in Berlin. Nur durch internationale Kooperation könne sichergestellt werden, dass dringend benötigte Güter geliefert werden und die Wirtschaft wieder in Schwung komme. Vereinbart wurde demnach, dass wichtige Transportknotenpunkte auf der Welt für Durchreisen und Gütertransport geöffnet bleiben sollen. Neben der Aufrechterhaltung der Lieferketten solle so auch die Rückkehr gestrandeter Reisender ermöglicht werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 18:45 Uhr