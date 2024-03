1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind von Alkoholsucht betroffen

Osnabrück: In Deutschland sind mehr als eine Million Männer und knapp eine halbe Million Frauen mit Alkoholsucht ambulant oder stationär behandelt worden. Das zeigen Auswertungen der Barmer Krankenkasse aus dem Jahr 2022, über die die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet. Der Anteil der Menschen mit Alkoholproblemen lag demnach bei gut 1,7 Prozent, was auch ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2021 war. Die Barmer warnt vor dem Suchtpotenzial und den gesundheitlichen Risiken. Alkohol ist ein Zellgift, wodurch mehr als 200 Krankheiten entstehen können. Die meisten Betroffenen gab es der Auswertung zufolge in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 12:00 Uhr