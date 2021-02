15 Millionen in Großbritannien gegen Corona geimpft

Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern sinkt weiter

München: In Bayern ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Inzwischen nähert sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche dem Wert von 50 an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt sie bei 56. In allen bayerischen Regierungsbezirken beträgt die Inzidenz inzwischen weniger als 100. Der Landkreis Tirschenreuth liegt weiter an der Spitze mit einem Wert von 310. Am niedrigsten ist er in Schweinfurt mit rund sechs. Generell befinden sich die Corona-Hotspots entlang den Außengrenzen Bayerns, vor allem an der Grenze zu Tschechien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2021 22:00 Uhr