15 Menschen sterben bei Starkregen in Venezuela

Bundestag debattiert über Lage in Afghanistan

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat in einer Regierungserklärung im Bundestag an das Elend der Menschen in Afghanistan nach dem Machtwechsel erinnert. Für viele sei die Entwicklung der vergangenen Tage eine Tragödie. Außerdem erinnerte sie an all die getöteten Soldaten im Laufe des Einsatzes am Hindukusch. Unter ihnen waren auch 59 Deutsche. Im Anschluss an Merkels Rede warf der AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland der Bundesregierung vor, Milliarden von Euro am Hindukusch - so wörtlich - "verpulvert" zu haben. In Afghanistan sei der Export der westlichen Lebensart krachend gescheitert, meinte er. SPD-Fraktionschef Mützenich kündigte an, man werde die Geschehnisse in Afghanistan schonungslos aufklären. Der FDP-Vorsitzende Lindner forderte großzügige Lösungen für die Menschen in Afghanistan, die der Bundeswehr geholfen hätten. Lindner sprach von einer drohenden Fluchtbewegung und auch einer Hungerkatastrophe, die sich in dem Land anbahne. Deshalb müssten die internationalen Hilfsorganisation gestärkt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.08.2021 13:15 Uhr