15-Jähriger wegen Mordes an Sechsjährigem verurteilt

Neubrandenburg: Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines sechsjährigen Buben aus Mecklenburg-Vorpommern ist das Urteil gefallen. Das Landgericht Neubrandenburg sprach einen 15-Jährigen des Mordes schuldig. Der Jugendliche muss sieben Jahre und neun Monate in Haft. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er auf das Kind eingestochen hatte. Im September vergangenen Jahres war der Junge mit schwersten Verletzungen in einem Gebüsch gefunden worden. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Letzte Woche hatte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 12:00 Uhr