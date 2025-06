15-Jähriger stirbt in Pleinfeld durch Stichverletzungen

Pleinfeld: In Mittelfranken ist ein Jugendlicher bei einem Streit erstochen worden. Nach Angaben der Polizei waren gestern Abend am Bahnhof Ramsberg am Großen Brombachsee zwei Gruppen aneinandergeraten. Dabei soll eine 19-Jährige ein Messer gezogen und auf einen 15-Jährigen eingestochen haben. Die mutmaßliche Täterin flüchtete, konnte aber wenig später festgenommen werden. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Mordkommission Ansbach hat die Ermittlungen übernommen.

